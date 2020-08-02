Фургал не получает писем и телеграмм в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что экс-губернатор Хабаровского края пожаловался на изоляцию в СИЗО «Лефортово». Сообщение ОНК приводит «Интерфакс».

По словам Литвинович, Фургал не получает писем и телегармм, а также он жалуется на отсутствие информации. При этом он продолжает получать посылки и просит больше их не присылать: их пришло более двадцати.

Напомним, с 11 июля в Хабаровске проходят ежедневные митинги в поддержку Сергея Фургала. Он был задержан по подозрению в покушении на убийство и убийстве двух бизнесменов. Демонстранты в Хабаровске требуют, чтобы расследование дела Фургала велось в родном крае.

Кроме Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово» также сейчас находится советник Роскосмоса Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене.