ОНК: Сафронова перевели в камеру с конфликтным подозреваемым

У советника глав «Роскосмоса» Ивана Сафронова не обнаружили коронавируса и перевели из изолированной камеры в обычную. Его сокамерником стал человек, подозреваемый в терроризме, пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович.

Есть подозрения, что сокамерник Сафронова — довольно конфликтный человек. Известно, что он находился к карцере за драку.

Напомним, Иван Сафронов стал фигурантом дела о государственной измене. Согласно версии ФСБ, экс-журналист был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с поставкой оружия.

Иван Сафронов находится под стражей в СИЗО «Лефортово».