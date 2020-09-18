Фургал во время суда выразил недовольство закрытым процессом

Мосгорсуд признал законным арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который проходит обвиняемым по делам о заказных убийствах предпринимателей.

Защита пыталась оспорить меру пресечения, оглашенную Басманным судом столицы. Адвокаты требовали освободить подзащитного из-под стражи.

Заседание суда проходило в закрытом виде с мотивировкой «для безопасности участников процесса». Сам Фургал участвовал в заседании дистанционно и выразил недовольство тем, что процесс проходит в закрытом формате.

«Мне скрывать нечего, общественность должна знать, что обвинение предъявляют незаконно, содержат незаконно. Права человека никто не отменял», — цитирует Фургала «РИА Новости».

Экс-губернатор утверждает, что не совершал инкриминируемых ему преступлений.