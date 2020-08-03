Фургал отказался от одного адвоката, а адвоката из Хабаровска к нему не пускают

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сейчас по сути лишен не только возможности вести переписку, получать письма и узнавать новости. По словам члена московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы», Фургал не может также реализовать свое право на защиту.

«Важный момент, что он фактически лишен права на защиту, поскольку адвоката у него фактически нет», — уверена правозащитница.

На вопрос журналиста идет ли речь про адвоката Бориса Кожемякина, она ответила отрицательно: «Он все время говорит про адвоката, который из Хабаровска к нему приехал, это его старый друг, они с ним прошли долгий путь, он ему доверяет. И он говорит, что вот этого адвоката не пускают в СИЗО, ну, по разным причинам… Он говорит, что даже когда на следственные действия попадает адвокат, там не дает следователь перед этими следственными действиями с ним пообщаться. Он [Фургал] считает, что это неправильно, потому что вообще перед тем как начать что-то говорить, надо посоветоваться с защитником», — рассказала Меркачева.

При этом Znak.com пишет, что от услуг Кожемякина, который ранее заявлял о том, что Фургал якобы не поддерживает протестные акции в свою защиту, экс-глава региона отказался. При этом ранее его пресс-секретарь Надежда Томченко поясняла, что ни среди близких Фургала, ни в ЛДПР никто не знает, кто нанял Кожемякина.

У Фургала осталось два адвоката Марина Горбачева и Максим Самойлов. Как ранее писал «КоммерсантЪ», обоих следствие намерено отвести из-за конфликта интересов.

Ранее семья Фургала объявляла сбор средств на оплату услуг адвокатов, так как его счета были арестованы. В Хабаровске при этом многочисленные митинги в поддержку бывшего губернатора проходят уже 23 дня подряд.