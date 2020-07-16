Фургал благодарит хабаровчан за поддержку, но не одобряет митинги

Адвокат арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Борис Кожемякин заявил, что тот не поддерживает акции, проходящие в его поддержку.

«Фургал никакого отношения к тем выступлениям жителей Хабаровска не имеет, он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений», — цитирует Кожемякина «Интерфакс».

Напомним, политик арестован по делу о причастности к заказным убийствам. Задержание губернатора вызвало возмущение со стороны городского сообщества. С 11 июля в Хабаровске и других городах региона проходят несанкционированные митинги против разбирательства в отношении Фургала.

16 июля Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда об аресте и оставил Сергея Фургала под арестом до 9 сентября.