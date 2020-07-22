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"Ъ": Следствие пытается лишить Фургала всех адвокатов и уговорить признать вину

Политика
11:26, 22 июля 2020

"Ъ": Следствие пытается лишить Фургала всех адвокатов и уговорить признать вину
Сергей Фургал // Фото: Global Look Press
Сергей Фургал // Фото: Global Look Press

Представители Следственного комитета заявили отвод двум из четырех адвокатов бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с конфликтом интересов. Как пишет «КоммерсантЪ», это связано с тем, что ранее Марина Горбачева и Максим Самойлов уже представляли интересы экс-партнера главы региона по бизнесу Николая Мистрюкова, который дал показания против Фургала.

Также следователи вызвали Горбачеву на допрос в качестве свидетеля по делу.

По мнению председателя комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Москвы Роберта Зиновьева, основания для отвода у следствия серьезные, однако попытки допросить адвоката «могут свидетельствовать либо о процессуальной безграмотности следователя, либо об умышленном дерзком игнорировании им норм закона», так как подобное решение может принять лишь суд.

По данным источников газеты, СКР также под иными предлогами попытается отвести от защиты Фургала других специалистов, чтобы обвинению удалось уговорить экс-губернатора признать вину. Впрочем, по словам собеседника издания, Фургал уже предупредил своих представителей: «Если вам скажут, что я признал вину, знайте, что я нуждаюсь в срочной психиатрической помощи», — предугадав такую тактику следователей.

Подобная практика уже показала свою эффективность в деле Мистрюкова, следует из материала: после того как его поместили в СИЗО, он отказался от услуг четверых адвокатов и взял защитника по назначению, так как признал вину и дал показания против Фургала и других.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что у Мистрюкова в СИЗО был обнаружен рак в финальной стадии, он уже начал терять зрение, однако ему лечение ему не предоставляют.

Теги: #Фургал

Рубрика: Политика

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