Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве

Депутат Московской городской думы Дарья Беседина высказалась против обязательства для жителей столицы носить перчатки в связи с эпидемиологической ситуацией.

Соответствующее письмо она направила в адрес мэра Москвы Сергея Собянина. Копию обращения Дарья опубликовала в личном микроблоге.

Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора. Никакое из ведомств не говорит об эффективности перчаток в борьбе с распространением коронавируса. Тем более вирус точно так же остается на перчатках, как и на руках.

Рекомендации депздрава о том, что перчатки психологически способствуют тому, чтобы человек не трогал лицо. Но человек и так обязан носить маску, которая уже защищает его от прикосновений к лицу.

По словам Бесединой, штрафы за отсутствие перчаток заставят граждан носить одни и те же перчатки много раз, что наоборот увеличит вероятность заражения.