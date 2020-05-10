"Масочно-перчаточный налог" в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом».

Он считает, что введение штрафов за появление на улице или в транспорте без маски «означает фактическое введение нового налога», так как «граждане будут должны эти маски и перчатки купить».

При этом, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы, только 17% жителей столицы соблюдают предлагаемое мэрией ограничение — именно такая доля людей носят перчатки в общественном транспорте. При этом маски там надевают 60% пассажиров, однако, как писал ранее Sobesednik.ru, нарушением в столице является отсутствие как масок, так и перчаток: если гражданин не наденет что-то одно, его все равно оштрафуют.

При этом Вишневский не видит смысла в этой мере. «Какой в этом смысл, если я хожу по улице, соблюдая дистанцию с другими людьми?», — пишет он. Депутат также отмечает, что стоимость этих масок также ощутима: «Дешевле 20 рублей за одноразовую маску [вы] не найдете ... Можете сами подсчитать, во сколько обойдется каждый выход на улицу, в магазин, поездка в транспорте. И какие дополнительные расходы лягут на людей, которые и так лишены работы и доходов. При этом все ранее введенные запреты на работу предприятий и организаций сохраняются». Ранее сообщалось, что цена одной маски в московском метро составит 30 рублей, а пары перчаток — 20 рублей.

Оппозиционер также подчеркивает, что подобные запреты в европейских странах с российскими сравнивать нельзя, так как «объем государственной помощи гражданам в десятки раз превышает тот, который есть в России».

Он предлагает властям либо раздать людям денег, чтобы они могли позволить себе купить эти маски, либо раздавать их бесплатно, «как во Франции или Испании».

Ранее Sobesednik.ru писал, что безвозмездную раздачу масок осуществляли отдельные аптеки в Сочи.