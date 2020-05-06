По данным ЦБ, экономить на еде стали 31% россиян. 25% – начали тратить сбережения

Центробанк России опубликовал результаты исследования «инФОМ», из которых следует, что 69% россиян обратили внимание на рост цен на продукты питания за последние две недели, а 25% начали тратить свои сбережения из-за нехватки средств. 5% опрошенных сообщили, что их накопления за это время закончились.

При этом 44% россиян заявили, что начали экономить и изменили свои привычные покупки, что эксперты объясняют не только дефицитом средств, но и выработкой новых норм потребительского поведения в режим самоизоляции, передает РБК. Однако они отмечают, что «причины сокращения потребления в первую очередь связаны с ухудшением материального положения: среди тех, у кого оно ухудшилось серьезно, об экономии говорят 69%».

Экономить на еде начали 31% россиян — они в большинстве случаев отказывались от овощей, фруктов, сладостей и мясных изделий.