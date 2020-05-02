В Сочи из-за запрета выходить без масок их начали бесплатно раздавать в аптеках

В Сочи некоторые аптеки бесплатно раздают многоразовые защитные маски. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Каждый житель города может получить бесплатную маску в муниципальных аптеках «Сочинского городского аптечного управления». В сообщении пресс-службы называют это «акцией», поясняя, что сегодня их выдача производится лишь на Центральной улице в Головинке, на Бытхе и на Крымской улице, а 3 мая — в аптеках на Крымской, Лесной и Ялтинской улицах.

Такое решение объясняется обязательным требованием властей Краснодарского края носить маски при выходе из дома.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье также намерены с 12 мая штрафовать граждан за появление на улице без маски на четыре тысячи рублей. При этом в Москве такое ограничение пока отсутствует, хотя, по словам главы транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова, начиная со следующей недели их начнут продавать в метрополитене, передает «Интерфакс».