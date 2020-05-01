Московскому оптовику запретили продать маски с наценкой в 957%

Подмосковные УФАС и прокуратура выявили кратно завышенные цены на защитные маску у компании-оптовика ООО «ВИТТА компани», которая занимается отгрузкой фармацевтической продукции.

Выяснилось, что с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила по цене 7,29 рублей за штуку купила трехслойные защитные маски, а цена реализации в этот период возросла до 957% без причин, которые могли бы служить обоснованием такого завышения цены.

УФАС обратилось в Управление экономической безопасности противодействия коррупции УМВД по Московской области для привлечения к уголовной ответственности причастных лиц. Самой компании выписано предостережение в недопустимости подобных манипуляций с ценами.

«Из-за недопустимых, недобросовестных действий «ВИТТА компани» и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит», — заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.