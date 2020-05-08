Москвичей в масках, но без перчаток и наоборот все равно будут штрафовать

Министр Евгений Данчиков, возглавляющий главное контрольное управление Москвы объяснил, по какому принципу жителей столицы будут штрафовать за нарушение масочно-перчаточного режима.

Он пояснил, что всех, кто будет обнаружен в магазине или на работе без масок или без перчаток ждет штраф размером 4 тысячи рублей, а нарушителей этого правила в общественном транспорте и в такси будут наказывать штрафом 5 тысяч рублей.

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет», — приводит слова чиновника РИА Новости.

По словам Данчикова, в транспорте отлавливать нарушителей режима будут контролеры ГКУ «Организатор перевозок», а за проверку промышленных предприятий отвечает государственная инспекция по недвижимости.

За выполнением гражданами этого правила в магазинах следить будет департамент торговли Москвы.

Напомним, что запрет на появление в общественных местах Москвы без маски и перчаток в соответствии с указом мэра вступит в силу с 12 мая. В московском метро одноразовые защитные маски будут стоить 30 рублей, а перчатки — 20 рублей.