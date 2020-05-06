"Собянин, дай денег на еду": продление самоизоляции в Москве назвали маразмом

6 мая, за неделю до даты, обозначенной ранее президентом Путиным как начало отмены режима самоизоляции, Сергей Собянин разбил последние надежды москвичей.

Мэр столицы заявил, что с 12 мая режим самоизоляции не ослабнет. В городе разрешат работать лишь строительным организациям и промышленным предприятиям. Реакция москвичей не заставила себя долго ждать.

«Такая власть нам не нужна!» – перефразировал знаменитое изречение Озерова один интернет-комментатор. «Собянин, дай денег на еду!» – прямо потребовал другой.

«Написать, какие слова приходят на ум, когда снова вижу новости про одного из них – сотрут коммент. Ну реально, достали, – возмущается еще один пользователь. – Никто уже не верит в то, что они хотят блага людям. Работы нет, денег нет, все по домам заперты. Так ещё и отопление не выключают. Вентили перекрыли, радиаторы отсекли, но трубы, огненные - не дотронуться. Всё форточки настежь. Дома температура +35 и выше круглосуточно. Ну, час в магазин, час на балконе. В основном всё равно находишься почти всё время в квартире. Откровенное маринование. Если буча пойдёт, им вспомнят всё».

«Удивительные вещи творятся в России, – соглашается с общим негодованием следующий комментатор. – Мы как никогда на первом месте в мире по маразму наших властей. Уже нет сил терпеть этот цирк!»

Россияне все чаще задаются вопросом о том, кому выгодно «мариновать» их, оставшихся без средств к существованию, как можно дольше:

«Конечно, нужно ведь еще время, чтобы выкачать побольше денег из людей, которых и так уже нет, – рассуждают пользователи. – А потом этих людей, измотанных, уставших и без денег отправить голосовать за изменения в Конституции».

«Про стройки – что "они обоснованны абсолютно". Чем обоснованы? Хотелось бы поподробнее. Это скоропортящиеся продукты, которые испортятся, или объекты жизнеобеспечения? Вот голодающие люди – это обоснованная причина возобновить работу, а стройки могут подождать».

Лена Горячева.