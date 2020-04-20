Global Look Press

Посадить на "умный" карантин и "проморить": чешский рецепт борьбы с COVID-19
Global Look Press

Александр Роднянский первым из продюсеров заявил о крахе киноиндустрии
Global Look Press

Фискалы и вас посчитают: чем для россиян обернется создание нового реестра от ФНС
Фото в статье: Depositphotos

Как вернуть деньги за невозвратный авиабилет по России. Инструкция
Кадр из сериала "Зулейха открывает глаза" // Фото: "Россия-1"

Гузель Яхина: "Я рада, что Чулпан сыграла в картине о Зулейхе"
Global Look Press

Прогноз экономиста Хестанова: Всплеск смертности и 20 миллионов безработных
Фото: Global Look Press

"Мой клиент заказал старушку". Исповедь московского риелтора
Фото: Global Look Press

Ура, кредитные каникулы! Как получить отсрочку по выплате кредитов
Фото в статье: Depositphotos

Ужасы дистанционки: "Меня добило задание сварить кашу в 9 вечера и прислать видео"
Антон Беляев // Фото: Instagram

Известный российский музыкант самоизолировался на Мальдивах
Александр Полинский // Фото: Global Look Press

Новый чиновник Минспорта связан с вечеринками в клубе "Сохо"
Фото в статье: Instagram

Доктор Мясников отобрал у Малышевой звание главного телеврача страны
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Невзоров о тайной пасхальной службе с Охлобыстиным: Это как тайком жрать бутерброд
Собянин пообещал москвичам к 2030 году цифровых учителей и такси без водителей
Оплата счетов или бесплатные лекарства: что получат дети войны к юбилею Победы?

Новости дня

20 апреля, понедельник

[17:54]Для людей с нарушением слуха открыта горячая линия по вопросам COVID-19
[16:59]Приговор активисту Котову смягчили до 1,5 года колонии общего режима
[16:22]Пульмонолог рассказал о схожести симптомов весенней аллергии и коронавируса
[16:21]В Сочи онкопациент зарезал пришедшую к нему пожилую доктора-волонтера
[15:48]Только 30% донорских плазм пригодны для лечения коронавируса
[15:42]Крупным театрам и музеям могут восполнить ущерб от карантинных мер до конца июля
[14:56]Закрытый город под Красноярском заволокло дымом из-за горения нефтепродуктов
[14:55]В Северной Осетии потерявшие работу граждане вышли на стихийный митинг
[14:24]Суд над "Седьмой студией" перенесен на 6 мая из-за больничного Серебренникова
[13:59]В организме умершей у подъезда москвички нашли поражения алкогольного характера
[13:14]44% заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 18 до 45 лет
[12:39]СК найдет пранкеров, мешающих педагогам во время дистанционных уроков
[11:35]Жительница Перми обратилась в СК из-за сограждан, целовавших крест на Пасху
[10:45]79% россиян поддерживают идею оказания помощи ВИЧ-положительным
[09:46]Правила уважения дачных соседей друг к другу пропишут в Гражданском кодексе
[08:46]Нынешний кризис в Японии сравнили с последствиями Второй мировой
[08:00]17 жертв шутинга в Канаде, пособия для мигрантов в России. Главное к утру 20 апреля

19 апреля, воскресенье

[16:08]Оформить цифровой пропуск в Московской области теперь можно через СМС
[15:50]Продажи маникюрных аппаратов за 14 дней самоизоляции выросли более чем на 440%
[14:57]Китай считает, что критика ВОЗ безосновательна и не пользуется популярностью
[13:57]Путин заявил о "здоровой, сильной экономике", позволяющей бороться с эпидемией
[13:45]Температура в Москве достигнет климатической нормы к концу следующей недели
[13:04]Меры по COVID-19 могут резко увеличить число принудительных браков в Африке
[12:00]Число инфицированных коронавирусом в России приближается к 43 тысячам
[11:33]Самый низкий "индекс самоизоляции" в столичном регионе показали Котельники
[10:59]Власти Москвы будут платить 1,25 тысячи за 150 мл плазмы с антителами к COVID-19
[10:35]Елена Малышева назвала ожирение фактором тяжелого течения COVID-19 у молодых
[09:18]Смерть Александра Кабакова и борьба с лесными пожарами: главное к утру 19 апреля

18 апреля, суббота

[19:39]Малышева забанила фейк Светланы Лободы в Instagram, пристыдив ее
[18:24]В РПЦ не признали существование инопланетян
[16:00]Мигранты смогут устроиться на работу в РФ без патента до 15 июня
[15:26]Под Петербургом закрыли "пыточное" СИЗО "Горелово"
[15:13]Хоккеиста из Новокузнецка, обматерившего мэра на улице, оштрафовали только за мат
[14:21]Кузбасского блогера посадили на 10 суток за приставания к дружинникам
[13:00]В Подмосковье врачи, работающие с COVID-19, смогут бесплатно жить в гостиницах
[12:00]В Уфе правоохранители вернули в стационар 6 из 7 сбежавших из под карантина медиков
[11:20]Продлена действительность паспортов со сроками до 1 февраля – 15 июля
[10:46]2 649 из 4 785 новых случаев заражения коронавирусом в РФ приходятся на Москву
[10:34]Два пикапа сгнили, пролежав в Тихом океане 22 месяца
[10:00]В Хакасии поймали взяточника, а в Москве продлили режим. Главное к утру 18 апреля

Фото: Global Look Press
Имбирь ли больному товарищ? Как не стать жертвой мошенников в пандемию
Фото: depositphotos
Рецепт: Просто паста. И ни слова больше
Фото: GlobalLookPress
Нескучные рецепты из гречки от Александра Бельковича
Global Look Press
Рецепты к Пасхе от Андрея Бова
Фото: Global Look Press
Рецепт: Горячий итальянский хлеб
Фото: Global Look Press
Губернаторы-любовники и ДТП с медведем: что обсуждали в региональных чатах
Фото: Global Look Press
Трактор – лучшее средство от COVID и матерящийся чиновник: топ смешного в Сети
Фильм «Заражение» // стоп-кадры в статье: YouTube
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях
Фото в статье: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Москвичи просят угля: топ-5 просьб на горячую линию по коронавирусу
предоставлено пресс-службой проекта
Моаи с острова Пасхи и египетский Сфинкс: топ-10 таинственных памятников мира

Собянин пообещал москвичам к 2030 году цифровых учителей и такси без водителей

Общество
15:18, 20 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Цифровая реальность, отсутствие бумажных денег и кассиры-роботы – не такая уж фантастика. Sobesednik.ru обнаружил на сайте mos.ru документ под названием «Москва-2030. Умный город», в котором будущее москвичей расписано в деталях.

В «Умном городе» обозначены основные цели развития российской столицы. 

– Мы достигли многого, но жизнь меняется, – сообщает со страниц проекта будущего нынешний московский мэр Сергей Собянин. – Нам надо выходить на новый уровень развития электронных сервисов, услуг информационного города.

В частности, в проекте говорится, что столицей будет управлять искусственный интеллект. Вместо привычных учителей появятся «цифровые», вся предпринимательская деятельность будет вестись с помощью цифровых технологий, а многие отрасти жизни будут дополнены так называемой виртуальной реальностью. В проекте сообщается о появлении на всей территории столицы (а не только в «Сколково») беспилотного такси и внедрении «виртуального перемещения в пространстве». Под этим определением подразумевается имитация физического пребывания в учреждениях и организациях.

Планируется производство предметов первой необходимости на 3D-принтерах, а также объединение личных данных всех горожан в единую сеть Большие данные (Big Data). Анонсируется повсеместное применение роботизированной техники и дронов. Роль человека в Москве образца 2030 года – созидать и управлять. Нефть, судя по всему, больше не будет цениться, как прежде, потому что весь транспорт станет электрическим.

И только о двух важных моментах в документе не сказано ни слова: придет ли искусственный интеллект – условный робот Сергей (или Юрий) – на смену живому градоначальнику. И какую альтернативу мэр Москвы предложит жителям вместо несовершенных (судя по частоте их переукладки) бордюра и плитки.

Пред. След.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Фото: «Молодая гвардия»

Общество

Для людей с нарушением слуха открыта горячая линия по вопросам COVID-19

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Общество

Невзоров о тайной пасхальной службе с Охлобыстиным: Это как тайком жрать бутерброд

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Приговор активисту Котову смягчили до 1,5 года колонии общего режима

Читать далее >

Политика
Зампред правления ЕАБР стал фигурантом коррупционного дела
Александр Кынев: "Новое выступление Путина было дежурной ремаркой"
"Двоечка" за понимание нужд простых людей. Итоги 20-летнего правления Путина
Чужие здесь не лечат: экспресс-тест на коронавирус оказался в окружении Путина
Общество
Ты здесь, коронавирус? Это мы, россияне: итоги недели в одном предложении
Мумия не при делах. Почему Горный Алтай заболел коронавирусом последним?
Сафронов возмущен тратами прокуратуры на портреты полководцев во время пандемии
Франц Клинцевич: "Ветеранские организации – за парад 24 июня"
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Под влиянием различных факторов изоляции начинают чудить не только и без того не совсем адекватные видеоблогеры. Уже на второй неделе всеобщего затворничества понесло «Роскосмос». Там обвинили Трампа в попытке захвата других планет

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Памятник Коневу сносили в пустом городе, в разгар карантинных мер, когда его защитники сидели по домам. Издевательски прозвучала фраза мэра: «У него не было маски. Правила одни для всех. Должна быть маска или еще что-то, что закрывает рот и нос»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В эпохи серьезных испытаний в России в самом деле возрастает солидарность народа и власти; больше того – что под глобальной угрозой возможны даже скромные послабления. Там, глядишь, и цензура на телевидении несколько подожмется

Культура и ТВ
Планы на онлайн-выходные: прогулки по Древнему Египту и вечер в компании Элтона Джона
"Трупы, приготовились, пли!". Как Балабанов свои "Жмурки" снимал
Фильм про легенду футбола Стрельцова лёг на полку: кинотеатры откроются к августу
По закону закулисных джунглей. Культура занялась выживанием
Шоу-бизнес
Владимир Левкин о больной раком дочери: Вика победит, и мы еще споём
Группы "Хлеб" и "Cream soda" выступили в самом "карантинном" шоу "Студия 69"
Илья Резник рассказал, почему отказал Кудрявцевой
"Нос забит, першит горло": звездные друзья Лещенко рассказали о самочувствии

Здоровье
"Приведет к росту смертности": эксперты оценили штрафы за выход из дома с ОРВИ
Заразившиеся СOVID-19 в больницах могут подать иски к Минздраву
Грудное молоко может помочь в лечении коронавируса
Может ли человек заразиться коронавирусом от кошки?
Туризм
Чехия ослабляет хватку: Хроники борьбы с COVID-19 в Праге. Записки россиянина
"Мы с супругой первыми надели маски": история россиянина в карантинной Праге
Почему Россия не хочет возвращать тех, кто уехал из страны до Нового года
"В списках не значусь". Россия "потеряла" журналиста Sobesednik.ru в Австралии
Авто
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Недвижимость
Дома россиян разделили по эффективности. Что это значит?
Резко подорожала аренда жилья в регионах: москвичи прячутся от вируса в глубинке
Апартаменты могут стать жилыми. И подорожать
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Пон Джун Хо // Global look Press
Пон Джун Хо – герой нашего времени родом из Южной Кореи
фото: Андрей Струнин
Денис Драгунский: После пандемии мы перестанем носить тряпки и путешествовать
Фото: Андрей Струнин, в статье: Дмитрий Соколов
Маски, штрафы, два колеса: наш корреспондент поработал курьером "Яндекс. Еды"
Зинаида Ермольева // фото: Global Look Press
"Пенициллин-ханум" и "сестренка" Сталина: какой была микробиолог Зинаида Ермольева
Фото: Валерий Плотников
Фото с историей: Юрскому не повезло со временем

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда
Алексей Смертин // Фото: Global Look Press
Алексей Смертин:
Сейчас тренируюсь больше, чем когда был футболистом
Кирилл Разлогов на красной дорожке ММКФ // Фото: Global Look Press
Кирилл Разлогов о судьбе ММКФ:
"Будем надеяться, к октябрю что-то устаканится"
Василий Лановой / фото: Global Look Press
Василий Лановой:
"Работы сейчас нет, но надо спасать страну!"
Фото в статье: Global Look Press
Константин Симонов:
"Рынок нефти не восстановится, курс рубля вернется к 80-и"
Фото: Instagram
Катя Гордон:
"Все из-за того, что Собянину пришло в голову проверять пропуска"
Фото: Instagram
Елена Малышева назвала коронавирус "легкой инфекцией"
Фото: Instagram
Избитая мужем Агата Муцениеце собралась искать нового мужика
Ольга Бузова / фото: Instagram
"Мазаться перьями нужно тем, кому нечего сказать": Лоза раскритиковал блогеров
Global Look Press
"Не женитесь на артистках!" Алена Свиридова рассказала, почему не хочет замуж
Фото: Global Look Press
Азиза и Шепелев будут бесплатно поздравлять ветеранов по видеосвязи
Фото: depositphotos
Ученые пошли на грязное дело: В Екатеринбурге изучают российскую грязь
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Побег в леса как нарушение режима: на Урале поймали прятавшуюся от вируса семью
Фото: Depositphotos
Врач развеяла миф об эффективности лимона, чеснока и имбиря против коронавируса
Фото: Global Look Press
Череповецкий фонарь стал умнее некоторых
Фото в материале: соцсети
Российский программист со СМА уехал в Штаты и передумал пересаживать голову
Свежий номер
^