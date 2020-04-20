Собянин пообещал москвичам к 2030 году цифровых учителей и такси без водителей

Цифровая реальность, отсутствие бумажных денег и кассиры-роботы – не такая уж фантастика. Sobesednik.ru обнаружил на сайте mos.ru документ под названием «Москва-2030. Умный город», в котором будущее москвичей расписано в деталях.

В «Умном городе» обозначены основные цели развития российской столицы.

– Мы достигли многого, но жизнь меняется, – сообщает со страниц проекта будущего нынешний московский мэр Сергей Собянин. – Нам надо выходить на новый уровень развития электронных сервисов, услуг информационного города.

В частности, в проекте говорится, что столицей будет управлять искусственный интеллект. Вместо привычных учителей появятся «цифровые», вся предпринимательская деятельность будет вестись с помощью цифровых технологий, а многие отрасти жизни будут дополнены так называемой виртуальной реальностью. В проекте сообщается о появлении на всей территории столицы (а не только в «Сколково») беспилотного такси и внедрении «виртуального перемещения в пространстве». Под этим определением подразумевается имитация физического пребывания в учреждениях и организациях.

Планируется производство предметов первой необходимости на 3D-принтерах, а также объединение личных данных всех горожан в единую сеть Большие данные (Big Data). Анонсируется повсеместное применение роботизированной техники и дронов. Роль человека в Москве образца 2030 года – созидать и управлять. Нефть, судя по всему, больше не будет цениться, как прежде, потому что весь транспорт станет электрическим.

И только о двух важных моментах в документе не сказано ни слова: придет ли искусственный интеллект – условный робот Сергей (или Юрий) – на смену живому градоначальнику. И какую альтернативу мэр Москвы предложит жителям вместо несовершенных (судя по частоте их переукладки) бордюра и плитки.