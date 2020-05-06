Собянин заявил, что выводить сферу услуг из самоизоляции в Москве пока рано

Столичные власти планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний города.

«Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий», – цитирует ТАСС мэра Москвы Сергея Собянина. Он добавил, что также можно разрешить работу строительных компаний. По словам столичного градоначальника, это позволит трудоустроить 500 тысяч москвичей.

Собянин отметил, что рост числа случаев заражения COVID-19 в городе напрямую не говорит о росте заболеваемости, а «в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о проекте поэтапного снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Предполагается, что на первом этапе могут разрешить заниматься спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работу небольших объектов торговли и услуг. На втором этапе планируется разрешить прогулки с семьей и работу образовательных учреждений, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. На третьем этапе предлагается открыть парки и скверы.

Предполагается, что соответствующие решения будут принимать главы регионов, а предложения о снятии ограничений должны выдвигать главные санитарные врачи субъектов; в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут вернуть.

Напомним, на прошлой неделе Сергей Собянин заявил, что при определенных условиях карантинные меры в столице могут быть ослаблены после майских праздников.