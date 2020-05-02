Угрожавший ужесточить карантин Собянин предположил его ослабление после 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при условии снижения нагрузки на здравоохранение региона карантинные меры в столице могут быть ослаблены после майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Если мы увидим к середине мая, через две недели, что все-таки нагрузка спадает и у нас появляется запас прочности для того, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с ковидом, тогда можно подумать о мерах послабления», — объяснил градоначальник.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что в связи с эпидемией руководство столицы и жители должны работать вместе. По его мнению, ситуация не должна быть использована в политических целях.

Ранее сегодня мэр Москвы заявлял, что при ухудшении эпидемиологической обстановки карантинные меры будут усилены с помощью пропускного режима: в этом случае власти уменьшат выдачу цифровых пропусков.