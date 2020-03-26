Путин: Коронавирус лишь подтверждает необходимость поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин пояснил, как эпидемия коронавируса доказывает необходимость социальных поправок в Конституцию России.

«Одна из ключевых вещей, заложенных в эти поправки, заключается в том, чтобы придать социальному характеру государства абсолютно зримые, ясные и понятные очертания, насколько это можно сделать в основном законе страны», — приводит его слова ТАСС.

По мнению главы государства, обстановка, которая развивается в связи с пандемией по всему миру, делает «более очевидной» важность «реализации социальных прав граждан».

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в «некоторых» других странах люди умирают, но их все равно не кладут в медучреждения и не оказывают помощь на дому: «Их находят на третий-четвертый день, и то в результате санобработки».