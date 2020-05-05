В московском метро одну маску будут продавать по 30 рублей, перчатки – по 20

Пресс-служба дептранса Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что стоимость одной защитной маски в метро столицы составит 30 рублей. На это обращает внимание «КоммерсантЪ».

Пока ведомство разместит специальные автоматы лишь на 15 станциях метро, а позднее и на других.

Кроме масок устройства будут торговать одноразовыми перчатками. Их стоимость составит 20 рублей. При этом можно будет купить сразу комплект из перчаток и маски за 50 рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в некоторых аптеках Сочи защитные маски начали раздавать бесплатно. В регионе действует запрет на передвижение без маски. Такая же мера будет действовать в Подмосковье с 12 мая.

Сегодня введение «масочного режима» обсуждалось в ходе заседания рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу.