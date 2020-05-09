В МВД заявили о возможности самоизоляции не по прописке, но яснее не стало

В пресс-службе московского ГУ МВД пояснили, что проживание не по месту регистрации не является основанием для штрафов по статье о нарушении самоизоляции.

«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — приводит ТАСС заявление правоохранительного ведомства.

Издание связывает этот комментарий с материалом газеты «Ведомости», которая публиковала историю москвича Александра Ашарина. Его оштрафовали в середине апреля, в качестве доказательства нарушения правил приведя адрес прописки, указанный в паспорте. При этом адрес его фактического проживания отличался.

Накануне, как писал Sobesednik.ru, с разъяснениями по этому поводу выступил столичный министр Евгений Данчиков. Он заявил, что пешеходы, которых останавливает на улице полиция должны доказать сотрудникам правоохранительных органов, что живут неподалеку. Для этого чиновник предложил использовать как паспорт или договор аренды/субаренды/покупки недвижимости, так и неформальные инструменты в виде фотографии соответствующих документов.

Из его слов и разъяснения МВД остается неясно, каким образом граждане, не имеющие договора аренды, например, снимающие жилье неофициально, либо проживающие у родственников и знакомых бесплатно, могут доказать, что живут в указанном районе. Как пояснял «Ведомостям» руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов, в подобных случаях граждане фактически оказываются «абсолютно не защищены и защитить себя никак не могут». При этом собеседник газеты в правоохранительных органах объяснил подобные случаи привлечения москвичей к ответственности неопытностью сотрудников полиции, которые производят задержания.