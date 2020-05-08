Москвича оштрафуют, если он не сможет убедить полицейского, что живет рядом

Московский министр Евгений Данчиков рекомендовал жителям столицы носить при себе документы, подтверждающие их проживание в районе, по которому они передвигаются.

«Сотрудники полиции могут остановить и привлечь к административной ответственности, если вы будете находиться далеко от места регистрации», — заявил он «Интерфаксу».

В качестве документа может использоваться паспорт, а в случае, если гражданин живет не по месту регистрации, он должен иметь договор аренды или документы, доказывающие, что он является собственником недвижимости близ места остановки сотрудниками правоохранительных органов. Данчиков также пояснил, что можно также использовать не только копии этих документов, но и фотографию на телефоне.

Каким образом сотрудники правоохранительных органов будут проверять эти сведения жителей, он не уточнил.

«Сотрудники полиции могут спросить, где вы проживаете, почему находитесь далеко от дома, потому что по условиям ограничений можно сходить только в близлежащий магазин, вынести мусор и погулять с собакой», — пояснил он, также не упомянув, обязаны ли москвичи отвечать на эти вопросы силовиков.