Угрозы мэрии Москвы оказались блефом – в метро пускают всех

Накануне департамент транспорта Москвы выступил с заявлением, что в общественный транспорт перестанут пускать людей без масок и перчаток. Об этом написали многие СМИ, в том числе Sobesednik.ru. Однако на деле заявление мэрии оказалось пустой угрозой, а абсолютное большинство москвичей не исполняют указ мэра.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента, наблюдавшего за пассажиропотоком на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии, которая традиционно считается самой загруженной, никаких препятствий для прохода в метро у граждан не возникает — туда пускают всех без контроля наличия масок и перчаток.

По оценке журналиста агентства, маски тем не менее носят порядка 80% пассажиров метро, а вот перчаточный режим соблюдают единицы — около 10% от всех, кто пользуется метрополитеном. Эти данные были получены сегодня с утра, когда количество людей в вагонах предельное.