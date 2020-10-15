Названы штрафы для нарушителей ограничений во время второй волны коронавируса

Как могут наказать пенсионеров и удалёнщиков, не соблюдающих режим самоизоляции и «выловленных» на улицах и в общественных местах по камерам, телефонам, проездным, объяснил юрист международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев.

– Власти вводят все новые меры по борьбе с пандемией. Нарушителей масочного режима опять вылавливают. Что им теперь грозит?

– Пять тысяч рублей, если нарушение было совершено повторно или на транспорте, и четыре тысячи в том случае, если это произошло в магазинах и иных общественных местах.

– А за отсутствие перчаток?

– Все то же самое. Причем в моей практике попадались случаи, когда человека в маске штрафовали за отсутствие перчаток.

– Какие теперь права и обязанности у пенсионеров 65+? Им заблокировали транспортные карты до 28 октября, вылавливают в театрах, в некоторых случаях не пускают в метро.

– Во-первых, работающие пенсионеры должны быть переведены на удаленку. Но по закону, у них нет никаких ограничений на перемещение. Нет никаких норм, которые предписывали бы им находиться дома. Но при этом их социальные карты заблокировали. Но это не запрет, а просто экономический стимул, чтобы люди меньше ездили.

Пенсионеры спокойно могут купить себе обычный билет и ездить по нему.

– А то, что их в метро их пытаются развернуть, не продать билет – это, получается, вне закона? Чисто психологическое воздействие?

– Это чаще эксцесс исполнителя. Люди, которые не пускают пожилых людей в метро и не продают билеты, просто не совсем разбираются в запретах и ложно сообщают, что пенсионерам нельзя ездить. То же самое и у школьников. Сидеть дома – это рекомендация.

Юрист Леонид Соловьев/фото: соцсети

– В Москве 30% сотрудников обязали перейти на удаленный режим работы. Что это означает с правовой точки зрения?

– Работодатель обязан создать условия, чтобы люди выполняли работу удаленно. При этом приходить на работу им никто не запрещал. Тем более – выходить из дома, ездить по своим делам.

– А как будут контролировать, соблюдают люди удаленный режим работы или нет?

– Работодатель должен отчитаться, кого он перевел на удаленку, сообщать данные транспортных карт, проездных документов, номера машин, чтобы контрольное управление мэрии могло проследить трафик человека, что он не ездит на работу.

Но каким образом мэрия будет контролировать и, главное, доказывать, что какой-то работодатель не выполнил эту норму, не скажу. Пока такой практики нет.

– По биллингу и видеокамерам могут ловить?

– Этот метод уже неоднократно давал сбои по техническим причинам. Практически все такие дела по штрафам людей, которые ко мне обращались, суды в 90% случаев прекращают, признают людей невиновными или обозначают нарушение как незначительное.

– Если удаленщика все же поймают, чем это может обернуться для него и для работодателя?

– Для сотрудника – абсолютно ничем. Единственное что – работодатель имеет право вынести ему выговор за нарушение внутреннего приказа по компании.

А для работодателя могут быть штрафы до 500 тысяч рублей, либо даже ограничение работы до 90 суток.

– Но таких прецедентов еще не было?

– Нет, пока ни о чем таком не сообщалось.