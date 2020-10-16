Собянин дал интервью, где много рассуждал о коронавирусе. Конечно же, без маски

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас в столице для борьбы с коронавирусом не используются мощности плановой медицины, а на случай ухудшения существуют резервы и несколько недель в таком режиме город сможет прожить. Это было во время интервью, куда он снова пришел без маски и перчаток.

«В целом мы сегодня не задействуем плановую медицину, не выводим из плановой медицинской помощи. Сегодня плановая помощь медицинская оказывается в полном объеме. При этом у нас еще есть достаточно много резервных мощностей в больницах. В ближайшие недели мы точно выдержим ситуацию, главное — чтобы она стабилизировалась», — сказал мэр во время интервью ТАСС.

Судя по фотографиям, в зале, где проходило мероприятие, было большое количество людей и лишь несколько присутствовавших надели маски и перчатки — Собянин был без маски и без перчаток. В таком виде они делали и групповой снимок, где не соблюдалась социальная дистанция и лишь четверо из 11 человек на фотографии соблюдали указ Собянина, не включая самого Собянина.

Напомним, что накануне мэрия грозилась перестать пускать москвичей без масок и перчаток в общественный транспорт, однако уже сегодня выяснилось, что угрозы были пустыми, а жители города всё также игнорируют указ мэра и не носят перчатки, беспрепятственно проходя в метро.