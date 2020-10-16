Число зараженных вновь бьет рекорды, а умерших – приближается к ним

За сутки в России было выявлено 15 150 тысяч новых случаев коронавируса. Это абсолютный максимум за весь период: два дня назад был установлен предыдущий антирекорд в 14 231, а за время первой волны весной, когда в стране был жесткий локдаун, в сутки ни разу не заболевало более 11 656 человек. Таким образом, вторая волна коронавируса превышает показатели первой как минимум на 30%.

По числу умерших от болезни за последний день пока находится на отметке весеннего максимума — 232 человека. Хотя сам антирекорд также обновился накануне, когда умерли 286 человек, зараженных COVID-19.

Треть всех новых заболевших приходится на Москву — 5049 человек, 448 случаев зарегистрировано в Московской области и 647 — в Санкт-Петербурге. В остальных регионах число заразившихся не превысило 300 человек.

Выздоровели лишь 8 485 человек, то есть около половины от числа зараженных за сутки.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сейчас в стране занято 90% от коек, выделенных под коронавирус. Однако существует ещё и резерв. Он считает, что новых мощностей пока задействовать не нужно.