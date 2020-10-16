Жапаров стал президентом Киргизии после отказа главы парламента. Режим ЧП отменен

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров становится и.о. президента страны. О том, что полномочия главы государства отходят именно ему сообщил депутат Омурбек Текебаев, передает «Интерфакс». Парламентарий отметил, что это первый раз в истории, когда президент и премьер являются одним человеком.

«Народ ждет, что вы оправдаете ожидания. Для проведения реформ нужно создать условия. Если за 100 дней ничего не будет сделано, то дальше ничего и не будет»,

— сказал Текебаев, обращаясь к Жапарову.

По закону Киргизии полномочия и.о. президента должны были передаться председателю парламента Канату Исаеву, однако он от должности публично отказался. При этом в ЦИК сказали, что главу государства изберут на выборах, которые ориентировочно состоятся 17 января. «Выборы президента назначает парламент, но они должны пройти в трехмесячный срок (с момента отставки главы государства), и состоятся в январе», — сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она также отметила, что повторные парламентские выборы предварительно пройдут 20 декабря. Предыдущие выборы депутатов, вызвавшие массовые протесты, были признаны недействительными.

Кроме того, парламент Киргизии принял решение отменить режим чрезвычайного положения, введенный ушедшим президентом Сооронбаем Жээнбековым до 21 октября на фоне беспорядков и стрельбы в Бишкеке.