Президент Киргизии сдержал слово и ушел в отставку ради прекращения протестов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал заявление на отставку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он пояснил, что принял такое решение из-за политической напряженности, которая продолжает оставаться в стране, несмотря на принятые меры. По словам Жээнбекова, это единственное, что поможет избежать кровопролития и столкновений протестующих с вооруженными силами.

«Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям, — говорит он. —

Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника».

Глава государства заверил, что не намерен «держаться за власть» и потому решил покинуть свой пост, призвав своих политических оппонентов прекратить протесты, уведя своих сторонников из Бишкека.

«Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — объяснил Жээнбеков.

Напомним, что президент уже обещал уйти в отставку после того как остановит массовые акции протеста в стране. После этого он ввел в Бишкек войска, объявив режим чрезвычайного положения до 21 октября, чтобы остановить нараставшие конфликты, которые начали доходить до стрельбы на площадях и попыток убийства политиков. Также он переназначил Садыра Жапарова на пост главы правительства. Премьер при давлении протестов вышел из колонии, где сидел за митинг и взятие в заложники губернатора.

Также президент сменил глав ряда силовых структур страны, а ЦИК отменил результаты парламентских выборов, вызвавших волну протестов.

Двумя днями ранее Sobesednik.ru сообщал о прибытии в Киргизию замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.