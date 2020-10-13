Замглавы АП Дмитрий Козак прибыл в Киргизию на фоне массовых протестов

Пресс-служба президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова сообщила, что «по поручению» российского лидера Владимира Путина в страну накануне прибыл заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, который с начала этого года курирует вопросы, связанные с Украиной и непризнанными ДНР и ЛНР.

«Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации», — говорится в сообщении на сайте главы Киргизии.

Какие конкретно вопросы обсуждались в ходе встречи главы государства с Козаком, на которой также присутствовал новый премьер-министр Садыр Жапаров, выпущенный из тюрьмы под давлением со стороны протестующих, не уточняется.

Также сообщается, что в ходе массовых протестов Жээнбеков несколько раз беседовал по телефону с Путиным.

Напомним, что в Бишкеке до 21 октября действует режим чрезвычайного положения: установлен комендантский час, в столицу введены войска, а публикации в СМИ контролируются властями.