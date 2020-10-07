"Политический выкидыш": Аркадий Дубнов оценил революцию в Киргизии

Скромный пятитысячный митинг недовольных объявленным результатом парламентских выборов в Бишкеке перерос в настоящее восстание со множеством пострадавших силовиков, захватом административных зданий и Белого дома, освобождением политзаключенных и, наконец, заявлением ЦИК Кыргызстана о проведении в ближайшее время новых парламентских выборов. Другими словами – очередной революцией, уже третьей за последние 15 лет. Эти события мы попросили прокомментировать политолога, эксперта по странам Азии Аркадия Дубнова.

– Накануне вы говорили о двух вариантах развития событий: либо штурм Белого дома, либо объявление президентом новых выборов. А в итоге и Белый дом успешно захвачен, и ЦИК обещает новые выборы. Что происходит?

– Думаю, сейчас в Кыргызстане происходит очередной кризис государственности, который заключается в том, что претензии правящих элит на утверждение парламентской демократии путем свободных, справедливых прозрачных и честных выборов в очередной раз заканчивается политическим, извиняюсь, выкидышем. Который на этот раз оказался в форме оборотня реального парламентского представительства. Он не соответствует балансу сил в этой стране, разделенной преимущественно на Юг и Север. Действующий президент Жээнбеков – с Юга, его предшественник был с Севера. Про Розу Отунбаеву можно сказать, что она представляла и тех, и других, но она пробыла у власти всего 1,5 года.

Сейчас все это случилось из-за недосмотра власти, – уверен эксперт. – Если бы признали результаты прошедших выборов, в парламенте в подавляющем большинстве оказались бы представители южных кланов. И это было бы очень опасно для всей государственной политической машины.

Вообще, если называть вещи своими именами, в Кыргызстане происходит бунт-протест обиженных 12 партий (не преодолевших 7% (!) барьер. – Ред.). Из тех четырех партий, что прошли в парламент, в одной состоит брат президента, и она воспользовалась административным ресурсом (по некоторым данным, эта партия имела доступ даже к системе электронного подсчета голосов. – Ред.), другую – известный коррупционер Матраимов, который попросту скупил 100 тысяч голосов, чем подорвал историю с выборами.

Недосмотр власти в том, что она допустила формирование партии с административным ресурсом, хотя президент заявлял, что будет максимально дистанцироваться от процесса. И в том, что допустил партию с нарочито коррупционным лидером. Ну а третий фактор – лидеры, которые вывели людей на площадь, прекрасно зная, что все это закончится очередным штурмом Белого дома.

– Почему белорусы уже более двух месяцев протестуют без какого-либо заметного прогресса, а киргизы за одну ночь взяли и добились своего? Как у них это получается?

– А я бы и не хотел, чтобы у белорусов тоже так получалось.

Киргизы переливают из пустого в порожнее: у них в результате подобных событий ничего не меняется, даже становится только хуже.

И сравнивать белорусов и киргизов все равно, что сравнивать теплое с мягким. Даже в плане решительности. Их решительность просто бессмысленна.

тем временем

Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Его место занял освобожденный из колонии митингующими оппозиционер Садыр Жапаров.