Киргизский ЦИК аннулировал итоги выборов, после которых начались бескорядки

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила, что итоги парламентских выборов в стране признаны недействительными.

«В целях недопущения напряжения обстановки в стране, принято такое решение. Из присутствующих на заседании 11 членов ЦИК все единогласно поддержали предложение», – цитирует Шайлдабекову «Интерфакс».

По словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, комиссия дискредитировала себя, сейчас рассматривается ее возможный самороспуск.

Напомним, беспорядки в Бишкеке начались после объявления предварительных итогов выборов в парламент (Жогорку Кенеш), согласно которым из 16 партий в него прошли только четыре. Итоги голосования отказались признать несколько оппозиционных партий. Протестующие захватили здания парламента, правительства и столичной мэрии. Ктоме того, освобождены экс-президент Алмазбек Атамбаев и бывший депутат Садыр Жапаров. В ходе столкновений пострадали несколько сотен человек, один погиб.

Киргизская оппозиция объявила о намерении отстранить действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова от должности. Глава государства, в свою очередь, заявил, что в Киргизии произошла попытка незаконного захвата власти.