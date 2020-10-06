Оппозиция в Киргизии планирует отстранить Жээнбекова и принять новую Конституцию

Киргизская оппозиция заявила о намерении отстранить действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова от должности.

По его словам представителя национал-патриотической партии «Чон казат» («Великий поход») Максата Мамытканова, выборы в парламент Киргизии нужно провести заново, но только после принятия новой Конституции. «Действующий Центризбирком также следует убрать, мы ему не доверяем. Сейчас мы должны решить, по какой Конституции будем это делать. Поступают предложения – ввести институт курултая», – цитирует «Интерфакс» Мамытканова. Он добавил, что «для начала» оппозиция намерена создать координационный совет, который учредит координационное совещание.

Ранее Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Киргизии была совершена незаконная попытка захвата власти.

Беспорядки в Бишкеке начались после объявления предварительных итогов выборов в парламент страны, прошедших 4 окрября. Несколько оппозиционных партий не признали их результаты, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях. Сообщается о сотнях пострадавших и одном погибшем.