Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в Киргизии и призвал сограждан к миру

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что минувшей ночью в стране была совершена попытка захвата власти.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», – цитирует «Интерфакс» обращение главы государства.

Жээнбеков отметил, что сотрудникам правоохранительных органов было приказано не стрелять, чтобы не подвергать опасности жизни людей, в то время как протестующие, по его словам, напали на медицинских работников и повредили здания. Также он подчеркнул, что предложил Центральной избирательной комиссии расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

«Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества – это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», – приводит агентство слова Жээнбекова.

Столкновения в Бишкеке начались накануне, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент страны. Несколько оппозиционных партий не признали их результаты, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях. В результате беспорядков, по данным минздрава Киргизии, один человек погиб и 590 пострадали.