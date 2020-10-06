Протесты в Киргизии и монета в честь Трампа с COVID-19: главное к утру 6 октября

Один человек погиб и 590 пострадали в ходе столкновений в Киргизии, сообщает ТАСС. Беспорядки в Бишкеке начались накануне, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент страны, которые не признали представители оппозиции. Протестующие ворвались в здание парламента, там начался пожар (сейчас он ликвидирован); затем люди направились к зданию государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). В результате были освобождены находившииеся в заключении экс-глава государства Алмазбек Атамбаев и бывший премьер-министр Сапар Исаков. В настоящий момент известно также о захвате мэрии и здания правительства.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что делает все возможное, чтобы вернуть ситуацию в в мирное русло, и рекомендовал ЦИК проверить результаты выборов вплоть до их аннулирования.

Заразившийся COVID-19 президент США Дональд Трамп вернулся из военно-медицинского центра в Белый дом и записал видеообращение, в котором призвал не бояться коронавируса, передает CNN. «В скором времени я вернусь к предвыборной кампании! Лживые СМИ показывают только лживые опросы общественного мнения», – также цитирует телеканал очередное сообщение американского лидера в Twitter.

Между тем в сувенирном магазине Белого дома начали продавать монету в честь «победы Трампа над коронавирусом». Ее стоимость составляет $100, магазин обещает направить больницам 20% от выручки.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении центрального склада оружия и боеприпасов Армении в селе Баллыджа, пишет «Интерфакс». Сообщается, что на складе хранилось огромное количество боеприпасов разного типа.

Главы МИД России, США и Франции тем временем выступили с совместным заявлением по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Ссылаясь на заявление лидеров трех стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призвали Баку и Ереван «к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня».

В Москве за минувшие сутки скончался 31 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Таким образом, число погибших от COVID-19 в городе увеличилось с 5370 до 5401. Всего с начала пандемии в Москве, по данным оперштаба, выявлено 307477 случаев коронавируса, выздоровели 253944 инфицированных.