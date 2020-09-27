Аркадий Дубнов о войне в Карабахе: Третий фронт в Кремле не потянут, нет уже сил

Специализирующийся на странах СНГ журналист-международник Аркадий Дубнов уверен, что военные действия в Нагорном Карабахе начал именно Азербайджан. Об этом он написал в своем Facebook, отметив, что всё это происходит при поддержке Турции. Эксперт считает, Россия пока не станет проявлять особенного рвения в этом конфликте из-за других международных проблем, а ОДКБ и вовсе не станет помогать Армении в борьбе за независимость Карабаха.

«Судя по меланхолической реакции российского МИД на войну в Нагорном Карабахе, а это уже реальная война со всем сопутствующим — военным положением, мобилизацией и даже оперативным присутствием съемочный группы турецкого ТВ в зоне боевых действий со стороны Азербайджана (Штаты тоже не начинали войну в Персидском заливе, пока туда не прибыла CNN) — в Москве отдают себе отчёт, что призывы жить мирно и мирные переговоры не начнутся раньше, пока одна из сторон, армяне или азербайджанцы не понесут существенного урона», — пишет он.

Дубнов уверен, что «третий фронт» на Кавказе Кремль открывать сейчас не станет: «Не решатся, не потянут...», — считает он, объясняя бессилие официальной Москвы «холодными войнами» с Евросоюзом, возникшими из-за политического кризиса в Беларуси и «отравления» Алексея Навального. Россия, по его мнению, будет вынуждена «мягко, но осудить» интервенцию Баку.

Не станет оказывать поддержку Армении и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой непризнанный Карабах не является: «"Никакой агрессии против Армении не совершается", не так ли?» — заключает Дубнов.

Момент для нападения, считает эксперт, президент Азербайджана Ильхам Алиев выбрал правильно, особенно учитывая «внутриполитический раздрай в Армении». Он напомнинает, что накануне там арестовали олигарха Гагика Царукяна, который также возглавлял крупнейшую оппозиционную партию «Процветающая Армения»: «Впрочем, истинная подоплека атаки на олигарха иная, его считают "агентом Кремля"», — объясняет журналист.

Пытаясь предсказать дальнейшую международную реакцию, Аркадий Дубнов говорит, что мир предпочтет тактику выжидания: «А пока все подождут, чем закончится первая фаза войны, кто добьётся большего успеха на поле боя».