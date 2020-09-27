"Мы стоим на пороге широкомасштабной войны": Пашинян требует невмешательства Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к гражданам страны, заявив, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу. Они говорит, что конфликт может выйти за пределы региона и просит не допустить вмешательства Турции.

«Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечение Турции в конфликт», — приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, что Турция уже выступила с поддержкой властей Азербайджана. Также Минобороны Азербайджана сообщает о применении турецкого оружия против Армении.

«Сегодня с утра Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди, мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах [Нагорный Карабах]», — приводит его слова ТАСС. Пашинян также сказал, что армянская армия защищает не только свои позиции, но и территорию Карабаха.

Свою глубокую обеспокоенность происходящим в Армении выразили и представители НАТО, передает РИА Новости.