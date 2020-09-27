Армения вводит военное положение и мобилизацию из-за войны с Азербайджаном

Правительство Армении приняло решение о введении в стране военного положения. Из-за военных действий на границе с Азербайджаном объявлена всеобщая мобилизация. Об этом в своем Facebook пишет премьер-министр Никол Пашинян.

«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты», — сообщает он.

В свою очередь президент Азербайджана в ходе обращения к нации заявил о боях за различные позиции, которые проходят между двумя странами: «Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг» (цитата по ТАСС).

По его словам, конфликт начался в результате атаки со стороны Армении. Армения говорит об обратном.

«Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои», — сказал Алиев.

Пашинян сообщает, что Азербайджан наступает на территории Нагорного Карабаха. Армения и Карабах уверяют, что азербайджанцы обстреливают населенные пункты и столицу непризнанной республики Степанакерт.