Азербайджан отрицает обстрел мирных жителей и упрекает в этом Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, что Армения стреляет по мирному населению. По его словам, среди них есть жертвы и раненые. Нагорный Карабах делает симметричные обвинения в его адрес. Минобороны Азербайджана это отрицает. Россия просит всех прекратить стрельбу.

«Мы официально сообщаем, что азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций», — заверили РИА Новости в Министерстве обороны Азербайджана. Там также отмечают, что начали «контрнаступление» в связи с агрессией со стороны Армении.

Азербайджанский лидер Алиев утверждает, что среди гражданских лиц есть «жертвы и раненые». Он обвиняет в этом вооруженные силы Армении. Армения обвинила в нападении Азербайджан.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook пишет, что его правительство соберет экстренное заседание, где рассмотрит возможность ввести в стране военное положение:

«Сегодня мы созовем заседание Совета безопасности, а потом и правительство рассмотрит вопрос о введении военного положения и частичной мобилизации резерва. Будьте готовы защищать нашу святую родину», — пишет Пашинян.

Напомним, что ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно Карабахской республики. Там также заявляют об агрессии и атаке мирных жителей со стороны Азербайджана.

Министерство иностранных дел России призывает все стороны конфликта «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», отмечая, что обе стороны ведут обстрелы и несут потери, в том числе человеческие (цитата по ТАСС).