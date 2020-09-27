В Нагорном Карабахе ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

После сообщения об ожесточенных боях на территории Нагорного Карабаха, которое публиковало Министерство обороны непризнанной республики, её лидер Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию всего мужского населения старше 18 лет.

«Из-за сложившейся ситуации я созвал внеочередное заседание Национального собрания и объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет», — говорит он в опубликованном видеообращении.

По версии Карабаха, Азербайджан перешел в наступление (в Азербайджане говорят о «контрнаступлении») по всей границе, ведя артиллерийский обстрел и используя беспилотники. Заявляется, что обстрелам подверглись населенные пункты в глубине республики, в том числе её столица Степанакерт.

Ранее Армения сообщила о нападении на Карабах Азербайджана, а тот, в свою очередь, обвинил в этом Армению.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в своем Twitter поддержал в этом конфликте азербайджанскую сторону: «Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — написал он.