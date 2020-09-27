Отопительный сезон, война в Карабахе, Макрон о Лукашенко. Главное к утру 27 сентября

С понедельника в Москве начинается отопительный сезон. Об этом на сайте мэрии сообщил Сергей Собянин. Он обосновал это своей рекомендацией пожилым людям оставаться дома и желанием сделать самоизоляцию «максимально комфортной». При этом пенсионерам, живущим на даче, вновь предлагается оформить доставку дров, на саму доставку мэр обещает дать скидку.

Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в нападении друг на друга. МИД Армении и президент страны Никол Пашинян сообщил о нападение соседей на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, по их данным, был произведен ракетный залп, нацеленный «на мирные населенные пункты». В свою очередь Минобороны Азербайджана говорит о «масштабных провокациях» со стороны Армении: утверждается, что населенные пункты и приграничная зона подверглись обстрелу из «крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра». Также власти Азербайджана заявили о своем «контрнаступлении» по всей линии границы. В итоге и Армения, и Азербайджан отчитались об уничтожении противника.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Александр Лукашенко должен покинуть президентское кресло:

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти»,

— уверен он. Также французский лидер говорит, что восхищается протестующими, которые «стремятся вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию», обращая внимание, что среди них в основном нет антироссийских настроений. Макрон отметил, что важную роль в выходе из кризиса должен сыграть Кремль, о чем он говорит Владимиру Путину перед его встречей с Лукашенко, однако полмесяца спустя подвижек он так и не видит.

Тем временем в самой Беларуси «Кибер-партизаны» взломали сайт государственного медиахолдинга БТ и прервали вещание крупнейших федеральных каналов, показав видео жестоких избиений мирных протестующих силовиками. «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы», — написали хакеры в своем Telegram-канале.