ЕС, ОДКБ и Папа Римский призывают Армению и Азербайджан прекратить огонь

Организации Договора о коллективной безопасности считает необходимым остановить военные действия между Арменией и Азербайджаном и вернуться к столу переговоров, возобновив режим прекращения огня. Аналогичные призывы прозвучали от Евросоюза и Германии. Остановиться призвал и Папа Римский.

«Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно признанный механизм — Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

«ЕС призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня. Требуется незамедлительное возвращение к переговорам, без предварительных условий, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Глава МИД Германии Хайко Маас также выступил с призывом к обеим странам «незамедлительно остановить все боевые действия». Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо прекратить «обстрелы деревень и городов». К прекращению военных действий призвал и Папа Римский Франциск, передает ТАСС.

Ранее отказаться от военных действий призывали и в МИД России, а его глава Сергей Лавров провел ряд телефонных переговоров касающихся этого вопроса.

Напомним, что обе стороны конфликта обвиняют друг друга в его начале. Сейчас на границе идут ожесточенные бои, а стороны ведут артобстрел позиций противника, как неоднократно говорилось, в том числе и населенных пунктов. В Армении и Нагорном Карабахе ввели военное положение и всеобщую мобилизации. Азербайджан вводить мобилизацию не стал, отметив, что их оснащение достаточно.

Власти Азербайджана заявляют, что захватили ряд сел и ключевых высот. В Армении это называют «очередной провокацией азербайджанской пропаганды».