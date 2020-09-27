В Азербайджане не вводят мобилизацию. Лавров ведет переговоры со сторонами

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что не видят необходимости объявлять в стране всеобщую мобилизацию. Как считают в ведомстве, их вооруженные силы укомплектованы достаточно хорошо.

«Сегодня нет оснований для задействования в военных действиях военного резерва», –заявили там, выразив благодарность гражданам, вызывающимся принять участие в начатой войне.

Ранее объявили военное положение и ввели всеобщую мобилизацию власти Армении и Нагорного Карабаха.

Как пишет «Интерфакс», министр иностранных дел Сергей Лавров провел экстренные переговоры с послом Турции в России Мевлютом Чавушоглу (Турция ранее поддержала Баку), а также с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяно.

Отмечается, что Лавров «выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых», а также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта. Ранее к этому призывал российский МИД.

МИД Грузии также выражает готовность содействовать в урегулировании начавшейся между двумя странами войны: «Надеемся, что будет достигнуто между сторонами соглашение о прекращении огня и за счет переговоров будет возможно избежать широкомасштабных военных действий, которые негативно влияют на безопасность всего региона», — заявили там.