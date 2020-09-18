РФ возобновляет авиасообщение с Баларусью, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 21 сентября будет возобновлено авиасообщение России с Беларусью, Казахстаном и с Киргизией. С 27 сентября улететь можно будет и в Южную Корею.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск)», — передает ТАСС заявление штаба. В Южную Корею самолеты начнут летать только в Сеул.

Отмечается, что регулярные рейсы будут проходить не чаще чем раз в неделю. В сообщении не говорится, какие антиэпидемиологические нормы будут применяться к гражданам России в этих странах.

На настоящий момент авиасообщение возобновлено только с Великобританией, Танзанией, Турцией и Швейцарией. При этом попасть в остальные страны можно было, сделав пересадку в одной из них.

Ранее подчеркивалось, что открывать границы российские власти будут только при условии взаимности.