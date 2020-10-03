Профессор Игорь Гундаров высмеял вакцины и таблетки от коронавируса

Профессор РАЕН Игорь Гундаров считает, что главное в борьбе с ковидом – перестать бояться и не поддаваться панике. Доктор медицинских наук заявил в интервью Sobesednik.ru, что не верит ни во вторую, ни в третью волну коронавируса. Несмотря на все нагнетание обстановки, которое идет в СМИ.

– Чем вы объясняете нынешнюю панику? Такое впечатление, что дрожат все – и власти, и медики, и граждане. Все ждут чего-то страшного...

– Закономерный вопрос. Поскольку я врач, а еще философ, сформулирую новое направление – социальная медицина. Это болезнь не человека, а общества. Там есть свои закономерности.

В этом году благодаря ковиду вдруг обнаружилось, что вследствие мощнейших информационных связей современное общество может за один день создать коллективный мозг.

Заразной может быть не только бактерия, но и ложная информация, и ложная эмоция. И если вбросить ее в условиях мощнейших информационных способностей, то можно заразить все человечество.

Получилось так, что информация о коронавирусе, раздутая благодаря СМИ до вселенских масштабов, создала пандемию страха. Сейчас тотальная пандемия страха. А вирус страха вызвал болезнь. Перечислю ее симптомы.

1. Мания преследования смерти. Люди говорят друг другу: «Не подходи близко, а то смерть…»

2. Эмоциональная тупость. Полицейские гоняются за одинокими людьми без масок и перчаток, стариков изолируют, не пускают за продуктами.

3. Алогичность мышления. Логика полностью заснула, и люди побежали за туалетной бумагой, гречкой, чесноком – вспомните, с чего все начиналось.

4. Раздвоение сознания. С одной стороны нам говорят, что все более-менее, с другой – власти загоняют народ в драконовские условия.

Все эти четыре симптома характерны для шизофрении.

Вирус тотального страха – эпидемия неинфекционная. Вирус, который поражает мозг человечества за счет мощных информационных связей и развивается по типу социальной и политической шизофрении.

У художника Франсиско Гойи был цикл картин «Сон разума рождает чудовищ». Так вот сейчас у нас сон разума, и отсюда все то чудовищное, что мы видим в масштабах человечества и России в том числе.

– Каковы последствия от вируса страха для человечества?

– Вот теперь вы задали ключевой вопрос. И ковид нам показал, что последствия могут быть страшными.

Приведу очень образный пример: пасется табун лошадей, спокойно щиплет травку. Вдруг из куста выскакивает заяц, сбивает ближайшую лошадь, она дергается, пугает соседей, и обезумевший табун несется навстречу смерти. В таком состоянии сейчас может оказаться человечество. Оно может погрязнуть в очередных «крестовых походах».

Сейчас доведут общество до того, что тех, кто без маски, начнут пинать и выгонять отовсюду. Вот это будет страшно. Так и до войны дойти можно.

– В России зарегистрированы уже две вакцины, в продажу поступило лекарство от коронавируса «Арепливир». Эти средства в силах заглушить панику и остановить эпидемию ковида?

– У «Арепливира» нет исследований, нет доказательств того, что эти таблетки снижают смертность от коронавируса.

А насчет вакцины… Вакцина против чего? Против SARS-CoV-2? В следующем году, может быть, будет SARS-CoV-3 или SARS-CoV-12. Вакцина – это оружие проигранной войны, – считает Игорь Гундаров. – Ее эффективность окончательно не проверена. Над нами все смеются.