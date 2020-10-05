Станислав Белковский: Шестикомнатная спецпалата для лидера свободного мира

В мировой политике случилось нечто ужасное. COVID-19 заболел сам лидер главной и единственной сверхдержавы – 45-й президент США Дональд Трамп. Причем случилось это почти ровно за месяц до судьбоносных выборов американского вождя, намеченных на 3 ноября нынешнего, вполне себе безумного и беспощадного 2020 года.

А ведь г-н Трамп, что называется, в группе риска. Он немолод (74 года), не слишком хрупок (по разным данным, от 112 до 120 кг живого политического веса), мужчина, наконец – а представители этого гендера от ковида умирают чаще. Нежные аналитики по всему миру уже схватились за сердце: что, если нынешний хозяин Белого дома… ой, не дотянет до 3 ноября? Какой будет сценарий выборов? Придется ли американцам голосовать за мертвеца? И кто тогда возглавит раздираемую противоречиями, сотрясаемую скандалами, разорванную на разные идейно-моральные лагеря, но все-таки самую главную страну мира?

На смертельный вопрос юристы уже дали ответ. Исключить Дональда Трампа из бюллетеня уже нельзя – поздно. Потому, «в случае чего» (дай Бог 45-му президенту полного выздоровления и, как говорят евреи, до 120!) – при победе республиканцев вступает в должность и становится верховным начальником США вице-президент Майкл Пенс. Ну а если побеждают демократы с их тандемом Джозеф Байден – Камала Харрис, то вопрос и не стоит.

Противники Дональда Трампа, разумеется, яростно нагнетают. По их мнению, президент пал жертвой собственного легкомыслия и слишком безалаберного отношения к смертельному вирусу. Месяцы напролет он ходил без маски и обещал конец эпидемии вот-вот, уже завтра-послезавтра. А тем временем от ковида умерло больше 200 000 американцев – глобальное первое место в общем зачете с большим отрывом от всех остальных. И вот теперь – болезнь отомстила, настигла тщеславного гордеца на пороге самых сложных выборов в его жизни. И если сначала г-н Трамп собирался слегка самоизолироваться в Белом доме на пару недель, то уже на второй день недуга – был срочно эвакуирован в военный госпиталь, в шестикомнатную спецпалату для лидера свободного мира.

Лагерь Трампа уверенно огрызается. По мнению трампистов, президент идет на поправку и вот-вот вернется в свой Овальный кабинет, за стол «Резолют». Не дождетесь, в общем.

Как болезнь президента скажется на исходе выборов – пока неясно. С одной стороны, г-н Трамп сократит публичную активность, которая сулила ему определенные очки и дивиденды. С другой – вызвал к себе жалость и желание поддержать бойца, невыносимо горящего на работе. Исход голосования 3 ноября по-прежнему неясен. Равно как и ответ на вопрос: признАют ли что Трамп, что Байден своё поражение тихо и как обычно? Или призовут сторонников выходить на улицы – с последующей Ноябрьской революцией в любую сторону?

Однако главный урок случившегося – ясен вполне. Дональд Трамп заболел во время предвыборной поездки в город Бемиджи, штат Миннесота. А всем, кто смотрел культовый сериал «Фарго» имени братьев Коэнов, известно: Бемиджи – место мистическое, и лишний раз в роковые минуты жизни там появляться не надо. Нынешний президент США «Фарго» явно не смотрел. А ведь по сценарию братьев Коэнов скроен, похоже, весь 2020й год. Смысл которого мы будем догонять еще долго. Если успеем и получится.

До 3 ноября! Авось, доживем. Нам, русским, никакое «Фарго» не страшно.