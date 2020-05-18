Путина, Трампа и Джонсона уличили в мачизме из-за отказа от использования СИЗ

Газета The Guardian интерпретировала нарочито смелое поведение перед лицом коронавируса со стороны лидеров некоторых государств как попытку сохранить статус «мачо».

В частности упоминаются президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Никто из них публично не использовал средства индивидуальной защиты и не отказался рукопожатий при дипломатических очных встречах. Тот же Владимир Путин при встрече с главрачом Денисом Проценко не использовал маску и жал руку.

Как крайняя форма попытки сохранить «мужественную» риторику приводится пример президента Беларуси Александра Лукашенко. Тот интерпретировал свое нежелание отказываться от планов по проведению хоккейного матча фразой «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

«Похоже, это противоречит основному принципу мужественности: не проявляйте слабости», — пояснил поведение политиков The Guardian соавтор исследования принципа соперничества в маскулинности Питер Глик.

Ранее многие исследователи отмечали, что мужчины чаще заболевают коронавирусом и умирают от него. В частности, потому что переоценивают свое здоровье, обращаются за помощью на поздних сроках и реже моют руки. Забота о себе не ассоциируется с принципами мачизма.