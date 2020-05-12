Леонид Радзиховский: Если Путин заболеет COVID, мы об этом никогда не узнаем

Политолог рассказал, кто будет управлять страной, если президент заразится ковидом вслед за Мишустиным и Песковым.

Коронавирус все ближе подбирается к первому лицу государства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь и один из самых приближенных к Владимиру Путину чиновников Администрации президента, заболел коронавирусом. До этого болезнь диагностировали у премьер-министра Михаила Мишустина.

Сам Владимир Путин за 20 лет официально ни разу не числился заболевшим. По словам политолога Леонида Радзиховского, даже если у президента России будет диагностирован коронавирус, граждане об этом скорее всего никогда не узнают.

Леонид Радзиховский // Фото: стоп-кадр YouTube

– Я думаю, исходя из его психологии, он бы это скрыл, – поделился своим мнением с Sobesednik.ru Радзиховский. – По непонятной, нерациональной причине наш президент держит в тайне все, что касается его личной жизни. Это странное поведение. Бзик, что он должен быть всегда молод и здоров – «вечно молодой, вечно пьяный», с голым торсом на лошади... Это раньше было смешно, а теперь выглядит печально. Человеку почти 70 лет (7 октября 2020 года Путину исполнится 68 лет. – Прим. Sobesednik.ru), и если он не какой-то профессиональный спортсмен, он не может быть идеально здоров, чудес не бывает.

Параллельно все время ходят фантастические слухи о бесконечных болезнях Путина. На моей памяти его «хоронили» раз десять. Но это обычная история – отсутствие информации порождает миф.

По словам Леонида Радзиховского, с точки зрения рейтинга, болезнь могла бы сыграть даже в плюс лидеру государства.

– С точки зрения пиара, это очень сильный ход, – уверен политолог. – Все психически нормальные люди, естественно, сопереживают человеку, который заболел. Тем более в такой ситуации, как сейчас, когда никто не застрахован. Любые политические антипатии в этом случае уходят на второй план, уступая естественному сочувствию.

Не совсем ясно, кто будет исполнять обязанности президента в случае его болезни. Номинально второй человек в государстве – премьер-министр Михаил Мишустин. Но и он пока находится на лечении.

– Там все прописано. Если президент выпадает из строя, его обязанности исполняет премьер. Если премьер выбыл, то третье лицо – Валентина Матвиенко, – перечисляет возможных исполняющих обязанности президента Радзиховский. – Если и она заболеет, то Вячеслав Володин. Ну а представить, что заболеют все четверо, фантазии не хватает. Наверное, и на этот случай что-то написано. В любом случае, эта болезнь протекает не так долго — кто-нибудь успел бы выздороветь. Тем более, что Мишустин, как говорят, уже оклемался.

Леонид Радзиховский напоминает, что первый президент России Борис Ельцин так же боялся упустить власть из-за болезни:

– Известно, что когда Борис Николаевич был при смерти, когда ему делали операцию, которая вообще непонятно чем могла закончится, он буквально на несколько часов передал символ власти, этот самый ядерный чемоданчик Виктору Черномырдину. И потом, как только открыл глаза после операции, сразу потребовал вернуть его назад. Религиозное отношение к символам власти актуально не только сейчас и не только в России.