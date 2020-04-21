Леонид Радзиховский: В этой пандемии есть абсолютно загадочные явления

Разный уровень смертности, географическая избирательность, происхождение COVID-19 — политолог Леонид Радзиховский задается вопросами, которые в связи с коронавирусом интересуют всех. И пытается приблизиться к разгадке.

– Ничего невероятного в том, что в ходе экспериментов в Ухани мог возникнуть новый вирус, нет. То, что там есть крупный биологический институт, который занимается экспериментами в области генома, – факт. То, что вирус «утек» оттуда, очень маловероятно, но чисто теоретически возможно, – рассуждает Радзиховский. – Ни у кого при этом не было цели убить толпу народа. Вспомните Чернобыль. Техногенные катастрофы всегда были, и ничего невероятного в том, что эта история с вирусом имела лабораторное происхождение, я не вижу. Никакой конспирологии и заговора тут нет. От ошибок никто не застрахован.

Но в сегодняшней пандемии есть много очень странных и абсолютно непонятных вещей. Самое удивительное для меня – это её поразительная географическая неравномерность. 90% этой пандемии бушует в самых развитых и передовых странах – в Западной Европе и США. Не равномерно, и не в отсталых странах, как холера. А исключительно в высокоразвитых. И это странно. Есть простой ответ: потому что там большая толчея туристов. Да, Италия, Испания, Франция – самые курортные страны мира. Но Греция, например, не менее туристическая страна, а там всё относительно тихо и спокойно.

Леонид Радзиховский // Фото: скриншот с Youtube

Но и внутри стран есть поразительное различие: в северной Италии караул, а в южной Италии вполне спокойно. Еще более наглядная картина в нашей стране. То, что эпицентр эпидемии – Москва, а во всей остальной России ничего похожего и близко нет, объяснить легко. В Москве больше всего людей, которые ездят за границу, и больше всего туристов. Но странность в том, что все страны бывшего Советского Союза вне активной зоны эпидемии. Да и в России выявлено гораздо меньше заболевших, чем в Европе. Тем более если перечитывать на тысячу жителей. У нас около тридцати тысяч заболевших, а население 140 млн. В той же Италии сто тридцать тысяч заболевших, а население 70 млн.

Но еще более поразительна разница в смертности! В Италии она больше 10% от числа выявленных инфицированных. А рядом, в Германии — 1%. И у нас в стране 1%. Хотя вирусу-то границы неинтересны. Вирус не знает, что здесь Италия, а там уже Германия. Или возьмите Испанию и Португалию. Это же по сути одна страна, но в Португалии картина гораздо более спокойная, чем в Испании. Или Америка, где Нью-Йорк – это вообще самая страшная зона бедствия, а рядом, через границу, Канада – относительно спокойная и благополучная.

Вот эта географическая избирательность вируса удивительна.

Кроме того, на Ближнем Востоке резко болеют только Иран, Турция и Израиль, который можно отнести к передовым странам. А самые перенаселенные и неблагополучные в санитарном отношении страны мира – Индия, Пакистан, Таджикистан, вообще вне игры. Возможно, эпидемия придет и туда, но на сегодняшний день это удивительно странный вирус, который орудует в пределах каких-то стран и за их границы по загадочной причине не выходит.

Есть простые ответы: вовремя и не вовремя принятые меры, разные бытовые привычки, футбольный матч в Бергамо… Но все эти частные ответы не объясняют общую странную картину, где большая часть земного шара вообще не охвачена эпидемией.