Сергей Станкевич: Коронавирус у Мишустина настоящий

В близких к правительству и АП кругах высказали предположения, что премьер-министр Михаил Мишустин, слегший накануне с коронавирусом, больше не вернется на свой пост. Более того: сам мишустинский коронавирус – постановка, разыгранная с целью его смены. Отметим, что такой точки зрения придерживается не весь ближний круг, а сама эта версия возникла из-за того, что президент Путин почти сразу же подписал указ о назначении вице-премьера Андрея Белоусова и. о. премьера. Хотя в случае, если премьер уходит не насовсем, а просто на больничный, такого указа не требуется.

Мы попросили прокомментировать ситуацию политолога, экс-советника президента РФ по политическим вопросам Сергея Станкевича.

– Все рассуждения о якобы постановочной болезни с целью смены премьера, на мой взгляд – досужие домыслы. Болезнь реальна. Увы. И с такими вещами на таком уровне не играют. Прогнозировать конечный итог болезни могут только лечащие врачи, но мы предполагаем и надеемся на то, что премьер-министр выздоровеет.

Его место не опустело. Во главе правительства сейчас работает Андрей Белоусов, а он известен как раз как сторонник еще более твердой и проактивной политики партнерства в отношениях между государством и предпринимательством. И может быть сейчас появятся какие-то дополнительные инструменты, которые до сих пор придерживались. И мы увидим их в действии. Это предположение, а так – подождем возвращения премьера. Я не верю, что это постановочная интрига.

Как отмечает телеграм-канал «Как-то вот так», «Белоусов — идеолог мобилизационной модели, вечный противник главы Центробанка Набиуллиной, и её шансы на сохранение поста с назначением Белоусова снижаются: новому и.о. премьера нужны дешёвые кредиты для предприятий (весомое снижение ключевой ставки) — и свой ответ Набиуллина должна дать в течение недели, иначе будет запущен механизм её отставки». Однако «премьерский статус Белоусова как "предложенного Мишустиным", а не выбранного президентом и утверждённого Думой, ограничивает его возможности в части стратегических решений».