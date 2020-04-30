Мишустин заявил, что у него нашли коронавирус. Белоусов назначен и. о. премьера

По данным Telegram-канала издания Baza, у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Эти сведения подтвердили два источника издания.

Председатель правительства также заявил о своем диагнозе, пояснив, что его подтвердили несколько тестов.

И. о. главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как передает телеканал «Россия 24», Мишустин ушел на самоизоляцию, предложив в качестве своей временной замены Белоусова, с чем президент Владимир Путин согласился, пообещав сегодня издать соответствующий указ. Также глава государства пообещал не принимать важных экономических решений, не посоветовавшись с Мишустиным.

Путин также попросил премьера «позвонить из больницы».