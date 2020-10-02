У Дональда Трампа и его жены Меланьи подтвержден коронавирус

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп заразились коронавирусом, сообщил политик в своем Twitter.

«Сегодня у Меланьи и у меня тест на коронавирус дал положительный результат. Мы начнем наш карантин и процесс восстановления незамедлительно. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ!», — написал Трамп.

Они сдали тесты на COVID-19 после того как болезнь была обнаружена у его помощницы Хоуп Хикс, в частности, сопровождавшей главу государства на дебатах, а затем и на митинге.

Перед этим Трамп писал в своем Twitter, что они с супругой изолируются, пока не появятся результаты анализов.