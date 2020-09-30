Чтобы поговорить с Путиным лично, нужно пройти двухнедельный карантин – "Проект"

Карантинные меры, которыми власти оберегают президента РФ Владимира Путина крайне жесткие: любой, кто хочет поговорить с ним или участвует в одном мероприятии, вне зависимости от его звания или должности, должен сдать тест на коронавирус, а затем пройти двухнедельный карантин, утверждает издание «Проект».

На две недели из-за этого были изолированы, например, главы Росмолодежи и Объединенной авиастроительной корпорации Александр Бугаев и Юрий Слюсарь. Не стал исключением председатель «Газпрома» Алексей Миллер. На карантин сажали также операторов, фотографов, съемочную группу программы «Москва.Кремль.Путин» и сотрудников атомной отрасли в количестве 30 человек.

Посетителей президента сперва селят в пансионат «Дагомыс», а затем переводят в «Русь»: «Если тест показывает отрицательный результат, то людей перевозят в более комфортный пансионат "Русь" неподалеку — там уже можно гулять по территории», — пишет издание, отмечая, что отсидевшись в «Руси» можно начинать общаться с Путиным.

При этом ближайшее окружение российского лидера, чтобы не заразить его коронавирусом вынуждено жить прямо в его резиденции в Ново-Огареве в отдельном домике для гостей.

Люди, которые карантин не проходили, не имеют возможности контактировать с президентом никак кроме видеосвязи, либо живого общения, но на очень большом расстоянии.

Ранее стало известно, что ветеранов ВОВ, участвовавших в Параде победы 24 июля, также отправили на двухнедельный карантин, чтобы Владимир Путин мог пообщаться с ними во время мероприятия, проведенного во время пандемии.